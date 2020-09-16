9.8 ملايين مكافأة لـ3661 متدربا في «تمهير»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 9.8 ملايين ريال مكافأة لـ3661 متدربا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن أغسطس الماضي.

وحددت آلية البرنامج، تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم بالبرنامج أخيرا، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل التأمين ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون حاصلا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa.

دعم أغسطس

الإيداع 9.798 ملايين ريال

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المستفيدون 3661 متدربا ومتدربة

قيمة المكافأة:

2000ريال لخريجي وخريجات الدبلوم

3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى