بيع أرض مساهمة جوهرة المطار في المزاد بملياري ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» أمس أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة خلال العام الحالي، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم بمدينة الدمام لبيع أرض مساهمة مخطط جوهرة المطار بالكامل بمبلغ يقارب ملياري ريال. وأكدت (تصفية) أن إجراءات الإفراغ ستنجز في أسرع وقت؛ وذلك تمهيدا لصرف حقوق المساهمين في المساهمة. وتبلغ مساحة مخطط جوهرة المطار 10 ملايين م2 بمدينة الدمام، ويعد من أهم المخططات في المنطقة للاستثمار السكني والتجاري. يذكر أن «تصفية» طرحت في النصف الثاني من عام 2020 عددا من أراضي المساهمات العقارية للبيع بطريق المزاد العلني أو بطريق البيع المباشر، وذلك بمساحة تقارب 20 مليون م2. مساهمة مخطط Advertisements جوهرة المطار بالدمام مزاد علني لبيع الأرض بالكامل القيمة 2,000,000,000 ريال المساحة 10,000,000 م2 الموقع مدينة الدمام نوع الاستثمار سكني وتجاري

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