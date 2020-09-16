مؤسسة النقد تعتمد منتجات تأمينية تغطي مخاطر إلغاء الفعاليات الحية

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وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أن اعتماد هذه المنتجات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه؛ جاء نظرا للنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحية والترفيهية في المملكة، وذلك لتغطية مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية أو عدم استكمالها أو تأجيلها أو توقفها أو نقل مكانها، لأسباب خارج سيطرة المنظم، كالأحوال الجوية أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك.
وأفادت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي، استمرارا لجهودها في تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر.
من الحالات التي يغطيها تأمين إلغاء الفعاليات
- إلغاء الفعاليات المرخصة
- عدم استكمال الفعاليات
- تأجيل الفعاليات
- توقف الفعاليات
- نقل مكانها
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