شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة النقد تعتمد منتجات تأمينية تغطي مخاطر إلغاء الفعاليات الحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عددا من المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات الحية في سوق التأمين السعودية.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس، أن اعتماد هذه المنتجات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه؛ جاء نظرا للنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحية والترفيهية في المملكة، وذلك لتغطية مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية أو عدم استكمالها أو تأجيلها أو توقفها أو نقل مكانها، لأسباب خارج سيطرة المنظم، كالأحوال الجوية أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك.

وأفادت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي، استمرارا لجهودها في تطوير قطاع التأمين من خلال تنوع المنتجات التأمينية وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية وعملاء شركات التأمين، ولمواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر.

من الحالات التي يغطيها تأمين إلغاء الفعاليات