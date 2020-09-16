واحة الجوف الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كانت محور ورشة عمل عن بعد نظمتها غرفة الجوف بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، لتسليط الضوء على واحة مدن بمنطقة الجوف، ومبادرة مدن للتجمعات الغذائية والصناعات المستهدفة في القطاع الصناعي والغذائي في المنطقة. واستعرض مدير إدارة تطوير الاستثمار بمدن المهندس عبدالرحمن الرميزان، خدمات ومبادرات «مدن» واحة الجوف، وأبرز المميزات لهذه التجمعات، كما استعرض التصور المبدئي عن المواقع المناسبة للتجمعات الغذائية في المملكة وفي المنطقة، والتي تستهدف فيها الصناعات الغذائية التي تمتاز بها المنطقة، إضافة إلى توطين سلاسل الإمداد المرتبطة بها مثل الفواكه والخضراوات وزيت الزيتون والحبوب والأعلاف وبيوت العسل والتقنيات الزراعية المبتكرة.

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