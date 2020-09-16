شكرا لقرائتكم خبر «سالك» ترفع حصتها في شركة لحوم برازيلية لـ 33.83% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حصتها في شركة منيرفا فودز البرازيلية من 25.5% إلى 33.83%، وذلك في إطار مساهمة شركة «سالك» في تحقيق المستهدفات المناطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن «منيرفا فودز» تعد واحدة من أكبر الشركات لإنتاج اللحوم في أمريكا الجنوبية وثاني أكبر مصدر في البرازيل، إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم كما تلبي الشركة بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية حيث صدرت خلال العام الحالي 2020 نحو 750 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، مبينة أن شريكها الاستراتيجي شركة VDQ في «منيرفا فودز» يدعم هذا التوجه من الاستثمار ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.

وأشارت «سالك» إلى أن شركة «منيرفا فودز» البرازيلية تأسست عام 1992 وتدير 25 مصنعا للسلخ في أمريكا الجنوبية و3 مصانع للمعالجة بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهرا المنتهية في 30 يونيو 2020، وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007م ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.

يشار إلى أن المملكة تستهلك 550 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70%. وكانت شركة «سالك» بدأت عملياتها عام 2012 وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.

شركة منيرفا فودز: