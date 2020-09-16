شكرا لقرائتكم خبر عن "المستشفى السعودي الألماني" توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 305 مليون ريال مع "الراجحي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن الحصول على اتفاقية تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ممولة من بنك الراجحي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن قيمة التمويل بلغت 305 مليون ريال، مُقسمة إلى 120 مليون ريال قروض دوارة تجدد بصفة دوري، و185 مليون ريال لمدة 6 سنوات تتضمن سنتان فترة سماح.

وتستهدف الشركة من التسهيلات، تغطية احتياجات رأس المال العامل بتمويل قصير الأجل قيمته 120 مليون ريال، وتمويل التحول الرقمي للشركة بتمويل متوسط الأجل بقيمة 185 مليون ريال.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 12.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الإيرادات نتيجة الزيادة في حركة مرضى القسم الداخلي في حين انخفض عدد مرضى العيادات الخارجية خلال جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بسبب استخدام سياسة الشراء الفعال والاختلاف في مزيج حالات المرضى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 37.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 26.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.