شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار تُعيد ﺟدوﻟﺔ ﺗﻣوﯾل ﻣراﺑﺣﺔ بقيمة 1.7 مليار ريال مع ﻣﺻرف اﻹﻧﻣﺎء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار المدینة الاقتصادية عن توقيع اتفاق إعادة جدولة مع مصرف الإنماء ومراجعة شروط التسھیلات.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الشروط المعدلة للتمويل الإجمالي البالغ 1.700 ملیون ﷼ تشمل تمويل بقيمة 800 مليون ريال وتمويل بقيمة 900 مليون ريال سعودي، وذلك بفترة سماح لمدة ثلاث سنوات وفترة سداد ممتدة إلى سبع سنوات ونصف من خلال أقساط نصف سنوية، علماً بأن مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها 15 سنة.

ونوهت الشركة إلى أن أسباب إعادة جدولة التمويل هي تيسير التدفقات النقدية للشركة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

Advertisements

هذا وقدمت الشركة ضمانات لإعادة الجدولة عبارة عن رهن أراضي داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالإضافة إلى توقيع سندات بقيمة القرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 205 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 106 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى التغييرات في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية بشكل إيجابي على الربحية في الربع الثاني من عام 2019، بينما لم يكن هناك من تغييرات مماثلة في الربع الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك انخفاض طفيف في المبيعات بالمقارنة مع الربع المقابل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 486 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 99 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.