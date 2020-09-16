شكرا لقرائتكم خبر عن "أسيج" تُعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى الصفر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، اليوم الأربعاء، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة هي تخفيض رأس مال الشركة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد اعتمدت، خلال أغسطس الماضي، الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة، بنسبة تخفيض قدرها 29.50٪ من رأس مال الشركة.

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وقالت الشركة، إن رأس مال الشركة سيتراجع من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال سعودي، ليتراجع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 14.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وبحسب البيان، سيتم تخفيض رأس المال بإلغاء 5.9 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل (3.3898) سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2020 إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 30% والارتفاع في إيرادات اكتتاب أخري بنسبة 487% والارتفاع في العمولات المكتسبة من اعادة التأمين بنسبة 25%، بالإضافة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 2%.