شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بأكثر من 4 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.4 مليون برميل إلى 496 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنحو 1.8 مليون برميل.
وتراجع مخزون البنزين بنحو 400 ألف برميل إلى 231.5 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 3.5 مليون برميل إلى 179.3 مليون برميل.
كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن هبوط حاد في مخزونات النفط بحوالي 9.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.
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