شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بالتزامن مع انخفاض الدولار وترقب قرار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف مع توجه الأنظار نحو قرار الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم.



وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي اليوم عن قراره بخصوص الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير.



من ناحية أخرى، أعلنت منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد الصين ليس لها أي مسوغ قانوني ولا مبرر لها وفق القواعد المعمول بها داخل المنظمة.

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وانتقد الرئيس الأمريكية "دونالد ترامب" قرار المنظمة مشيرا إلى أنه سيبحث مع فريقه الرد على هذا الحكم الذي جاء في صالح الصين.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 2419.3 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2438 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2377.7 دولار.