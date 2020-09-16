شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل الإعلان عن قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في ظل الترقب بين المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة، وبعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.6% خلال أغسطس/آب، وهو ثالث ارتفاع شهري على التوالي، لكن التوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% بعد قراءة يوليو/تموز التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9%.

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هذا، وسوف يعلن البنك المركزي الأمريكي على الأرجح عن قرار بتثبيت الفائدة قرب الصفر في ظل الجهود لدعم الاقتصاد لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.



وعقب القرار، سيعلق رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على السياسة النقدية والتطورات على الساحة الاقتصادية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 28100 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 11219 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3413 نقطة.