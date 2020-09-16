شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة "جى إم سى" 25 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي 25 ألف جنيه على شركة جي.إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه علي شركة حديد عز، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

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وفي سياق آخر، أعلنت 3 شركات وهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، عن وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر الأسهم.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة مصر للفنادق، عن عملية نقل ملكية من شركة بيت الخيرة للتأجير التمويلي-تكنوليس، إلى رجل الأعمال خالد عبد الله سلام، بعدد 4.2 مليون سهم بسعر 9.6 جنيه للسهم بإجمالي 40.5 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

فيما باع المستثمر وائل أنور قديس بباوي، عدد 7.9 مليون سهم من شركة العبوات الطبية بسعر 1.98 جنيه بإجمالي 15.7 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 16.47% إلى 5.07%.