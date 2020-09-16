شكرا لقرائتكم خبر عن ايكيا تطلق "كتالوج 2021" إلكترونيا لأول مرة بمصر تحت شعار "لنجعل منزلك مميزا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخفيض أسعار أكثر من 1000 منتج وطرح أكثر من 1700 منتجا جديدا تلبى كافة الأذواق وتناسب جميع الميزانيات

توماس سيرجي: لقد كان 2020 عاما صعبا لكننا فى ايكيا استطعنا التغلب على التحديات من خلال خلق فرص ومعايير جديدة

أطلقت شركة ايكيا، العلامة السويدية الرائدة فى مجال الاثاث وإحدى شركات مجموعة الفطيم، إصدارها الجديد من كتالوج ايكيا لعام 2021 حيث يأتى هذا الإصدار تزامنًا مع مرور 70 عاما على اصدار أول كتالوج لمنتجاتها. وتم اطلاقه إلكترونيًا لأول مرة فى مصر تحت شعار "لنجعل منزلك مميزا".

يتميز كتالوج هذا العام بتخفيضات سعرية لأكثر من 1000 منتج، مع طرح 1700 منتج جديد تناسب جميع الأذواق، حيث تم اطلاقه خلال فعالية فريدة أقامتها الشركة عبر الإنترنت بحضور خبراء ايكيا على المستوى الإقليمى والعديد من الصحفيين والشخصيات المؤثرة ومجموعة من المصممين المصريين.

يقدم كتالوج ايكيا الذى يحمل رقم 70، حلولاَ مبتكرة ونصائح ذكية وأفكار عملية يمكن تنفيذها فى المنزل، وهى مستوحاة من حياة الأشخاص اليومية ومواكبة للتحديات التى واجهها العالم هذا العام وبأقل التكاليف بالإضافة إلى مجموعة متألقة من المنتجات الجديدة ومنتجات "ايكيا" الشهيرة من أجل توفير معيشة أكثر راحة وذكاء واستدامة.

وبهذه المناسبة قال توماس سيرجى، مدير ايكيا مصر: "لقد كان 2020 عاما صعبا لكننا فى ايكيا لم نفقد الامل خصوصا بعد ظهور جائحة كورونا، لكننا استطعنا التغلب على التحديات من خلال خلق فرص ومعايير جديدة. فنحن اليوم نقوم بأطلاق كتالوج 2021 مما يؤكد على استمرارنا فى توفير حياة يومية أفضل لعدد أكبر من الأشخاص. فى ايكيا نحن نؤمن بأهمية التحول الرقمى، لذلك قمنا بتقديم بعض الخدمات الجديدة من أجل ضمان صحة وسلامة عملائنا مثل خدمة الشراء عبر الانترنت وإطلاق تطبيق ايكيا الذكى وتقديم الاستشارات عن طريق التفاعل الافتراضي."

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فيما أوضحت داليا رفعت، مدير التسويق القطرى لشركة ايكيا: "لقد أدركنا هذا العام أهمية الحياة داخل المنزل لذلك تأتى حملة كتالوج 2021 تحت شعار "لنجعل منزلك مميزا “والتى ستمكن عملائنا من استغلال مساحات منازلهم من خلال حلول عملية وبأسعار مناسبة مما يوفر لهم حياة يومية أفضل. تهدف الحملة إلى توعية العملاء عن كيفية فك وتركيب المنتجات، من خلال امثلة واقعية عن أشخاص قاموا بتحويل منازلهم لمناطق عمل أو دراسة أو لعب ". موضحة أن إطلاق الكتالوج يعتبر الحدث السنوى الأهم لـ "ايكيا"، لذلك حرصنا على اطلاقه رغم الظروف التى يمر بها العالم حاليا، وبشكل يواكب التغييرات بسرعة وسهولة، عن طريق الاستمرار فى تقديم منتجات وخدمات تراعى الشكل والوظيفة والجودة والاستدامة.

وأضافت: "يعد كتالوج 2021 والذى أطلقنا منه إصدار إلكترونى أيضًا وسيلة لمساعدة عملاءنا على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم فى المنزل فهو يعد أداة للتسوق أكتر من كونه وسيلة لعرض المنتجات. فأطلاقنا هذا العام للإصدار الإلكترونى جاء نتيجة تقليل توزيع الإصدارات المطبوعة وهذا يأتى فى إطار استراتيجية ايكيا التى تطبقها حول العالم لاستخدام أحدث الطرق لتوزيع الكتالوج من خلال القنوات الإعلامية الرقمية المختلفة."

وأكدت أن أهداف ايكيا الأساسية هى تقديم منتجات بأسعار تناسب شرائح مختلفة ووصول ايكيا للمزيد من الأشخاص، وذلك من خلال خطة توسعية للوصول لعملاء جدد فى السوق المصرى من خلال فرعنا الجديد بمدينة 6 أكتوبر الذى سيتم افتتاحه شهر مارس القادم، والذى نتوقع أن يضم أكثر من 2 مليون زائر فى عام 2021.

الجدير بالذكر، أن شركة ايكيا تعتبر الاستدامة أحد أهم العناصر التى تحرص عليها سواء عند تصميم منتجاتها أو خلال ممارسة أعمالها، من خلال استراتيجية ايكيا للاستدامة التى تقوم على احداث أثر إيجابى على الناس والمجتمع، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.