البنك الأفريقى للتنمية يخصص 27 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية اليوم على تخصيص 27.33 مليون دولار أمريكي لصالح الاتحاد الإفريقي الذي يسعى لحشد الجهود على مستوى القارة السمراء للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وأوضح اكينومي اديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية أن "بهذا التمويل، نؤكد مجددا التزامنا الكامل لصالح استجابة أفريقية منسقة في مواجهة وباء (كوفيد ـ19) ، وبطريقة أكثر أهمية أيضا نرسل إشارة قوية لنقول إنه بفضل التحرك الجماعي، فإن إفريقيا في طريقها لاحتواء الوباء الذي يضع أنظمتها الصحية في اختبار قاس وتسبب في تأثيرات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على صعيد القارة".

وقال إن هذا التمويل من جانب البنك الإفريقي للتنمية سيساعد المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على تقديم مساعدات تقنية لتعزيز قدرات 37 دولة عضو بالصندوق الإفريقي للتنمية (نافذة البنك للقروض الميسرة)؛ من أجل مكافحة وباء كورونا والتخفيف من آثاره.

من جانبها، أوضحت وامبوي جيشوري نائبة مدير البنك لشئون الزراعة والتنمية الاجتماعية والإنسانية أن "تحركنا اليوم ودعمنا للاتحاد الإفريقي يأتي في الوقت المناسب والحاسم بما يسمح لإفريقيا بالبحث عن حلول تعزز مقاومتها في مواجهة هذا الوباء وأي أزمة صحية مستقبلية".

تجدر الإشارة إلى أن المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع الحكومات ومنظمة الصحة العالمية والعديد من شركاء التنمية الدوليين ومعاهد الصحة العامة نجحت في زيادة عدد مختبرات الكشف عن فيروس (كوفيد ـ 19) على مستوى القارة حاليا لتصبح 44 مختبرا بدلا من مختبرين فقط على مستوى قارة إفريقيا حتى فبراير الماضي في السنغال وجنوب إفريقيا.