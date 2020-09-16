شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن اشترى 120 ألف طن من القمح فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن اشترى 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الأربعاء.
وقالوا إنه جرى شراء حوالي 60 ألف طن من شركة أميروبا للتجارة بسعر 254.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الأول من نوفمبر.
وقالوا إن 60 ألف طن أخرى جرى شراؤها من شركة أستون للتجارة بسعر 254.90 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد أيضا في النصف الأول نوفمبر.
ولم يكن هناك مشاركين في المناقصة سوى أميروبا وأستون.
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