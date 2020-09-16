شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تسجل هبوطا طفيفا أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضا غير مسبوق مقابل الدولار اليوم الأربعاء في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
لامست العملة التركية قاعا عند 7.5020، وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني إلى "B2" من "B1". وفقدت الليرة 21 بالمئة من قيمتها هذا العام.
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