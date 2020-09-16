الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة وسط تركيز على اجتماع مجلس الاحتياطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء وسط تطلع المستثمرين إلى تعهد منتظر من مجلس الاحتياطي الاتحادي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة، بينما تعززت الثقة بعد نتائج قوية من فيديكس.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.09 نقطة بما يعادل 0.13 بالمئة ليصل إلى 28031.69 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 10.03 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 3411.23 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 31.76 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 11222.08 نقطة.

 

 

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