شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات تشير لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكى الأمريكى فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباطأ الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على ما يبدو في أغسطس بالتزامن مع خفض إعانات البطالة لملايين الأمريكيين، مما يعطي أدلة إضافية على تعثر التعافي الاقتصادي من الركود الناتج عن كورونا.
نزلت مبيعات التجزئة الأساسية، المتوافقة بدرجة كبيرة مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة 0.9 بالمئة في يوليو، وفقا لما أعلنته وزراة التجارة الأمريكية اليوم.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة ارتفع تلك المبيعات التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الغذاء 1.4 بالمئة في يوليو. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 بالمئة في أغسطس.
أما مبيعات التجزئة عموما فزادت 0.6 بالمئة في أغسطس، مما يرجع جزئيا إلى زيادة أسعار البنزين.
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