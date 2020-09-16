شكرا لقرائتكم خبر عن سالك السعودية ترفع حصتها فى منيرفا البرازيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) اليوم الأربعاء إنها رفعت حصتها في شركة اللحوم البرازيلية منيرفا فودز إلى 33.83 بالمئة من 25.5 بالمئة. Advertisements تأسست سالك، وهي ذراع لصندوق الثروة السيادي بالمملكة، في 2012 لتأمين إمدادات الغذاء للسعودية عبر الإنتاج الضخم والاستثمارات. وتستهلك السعودية 550 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا تستورد 70 بالمئة منها.

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