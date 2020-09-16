شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.13% بتداولات 14 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسراً 10.53 نقطة ليغلق عند مستوى 8311.21 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.26% خاسراً 409.01 نقطة ليغلق عند مستوى 12135.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 593.95 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال.

وهبط 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.80%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.59%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاعي المرافق العامة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.27%.

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وقفز 70 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.95%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الكيميائية" بنسبة 9.90%، فيما تراجع 121 سهماً على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 8.90%، ثم سهم "الباحة" بنسبة 8.29%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 7.96%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 711.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الأربعاء، على أن يستأنف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 15 أكتوبر، وفي حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر، حتى إعلانها عن القوائم المالية.