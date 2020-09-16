شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.20% بما يعادل -4.91 نقطة ليستقر على سعر 148.60 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 150.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 167.37.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه