شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 2% بعد الانخفاض الحاد فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى نحو أسبوع ، بعد الانخفاض الحاد فى المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم ،البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.6% إلى مستوي 39.39$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.39$، وسجل أدنى مستوي عند 38.38$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 41.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.70$ ، وسجل أدنى مستوي عند 40.60$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.9% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% ، بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 أيلول/سبتمبر، فى سابع انخفاض أسبوعي فى غضون أخر شهرين ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 496.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل.