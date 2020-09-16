شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسلاك" تُوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35.1 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 35.1 مليون ريال على المساهمين عن الفترة حتى نهاية عام 2019 وعن النصف الأول من عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ المُقرر توزيعه مُقسم إلى 14.964 مليون ريال كرصيد الأرباح المبقاة حتى 31 ديسمبر 2019، و20.135 مليون ريال عن النصف الأول للعام 2020.

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وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 27 سبتمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 8 أكتوبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى إرتفاع حجم المبيعات والذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح. وقد صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وإنخفاض المصروفات العمومية وإنخفاض الإيرادت الإخرى وإرتفاع مصروف الزكاة.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 27.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.