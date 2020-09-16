شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر وأنظار السوق على نتائج اجتماع المركزى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1959.38 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 1968.20 دولار.

وظل الدولار ضعيفا مقابل منافسيه مما قدم دعما للذهب.

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وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر للتجارة في سنغافورة "الناس يعزفون عن التعامل بسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم... هم ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن أي الأدوات النقدية التي من المتوقع أن يستخدمها المجلس لدعم هدفه للتضخم فوق اثنين بالمئة". ومن المقرر إعلان قرار المجلس، ويليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.

وتبنى البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي نهجا أكثر تيسيرا حيال التضخم وتعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا والذي يستخدم أيضا كأداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.26 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 971.96 دولار وتراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2373.76 دولار.