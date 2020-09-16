شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية هادئة ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، والذي يستهدف مستوى 0.7413 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7260 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7280 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد