شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا الأول 42.17، مع الإشارة إلى أن السعر أكد اكتمال تشكيل نموذج القاع المزدوج، ليدعم فرص تخطي المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة نحو 43.00 كهدف تالي.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 41.14.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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