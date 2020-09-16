شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط مزيد من الارتفاع ليتجاوز حاجز 39.00 ويقترب من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 40.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تخطي مستويات 40.00 ثم 40.60 سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 41.85 على المدى القريب، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق 38.42 و38.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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