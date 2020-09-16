شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة الدولار تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 28.90 وتمتد إلى 29.80، في حين يمثل الثبات فوق 26.90 شرط مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد