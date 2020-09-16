شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليبدأ محاولات اختراق مستوى 1967.90، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، يحفّزه مؤشر ستوكاستيك الذي يدعم فرص تحقيق الاختراق المطلوب لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 2008.80 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن الثبات فوق 1952.30 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1945.00 والمقاومة 1985.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد