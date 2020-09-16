شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار نحو الأعلى ويستقر فوق حاجز 1.2900، ويستمر بالتحرك داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم بالاعتماد على الثبات فوق مستوى 1.2855، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد