شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية الآن ليقترب من المقاومة المحورية 1.1885، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.1840، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لتخطي أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1940

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير