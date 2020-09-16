شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المتحد الكويتي يتقدم بطلب عرض شراء اختياري على الأهلي المتحد مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي المتحد عن تقدمه بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وذلك للحصول على موافقتها على طرح عرض شراء اختياري لزيادة نسبة مساهمته في البنك الأهلي المتحد (مصر).

وأفاد البنك، في بيان لموقع بورصة الكويت، بأنه ينوي زيادة مساهمته في الأهلي المتحد مصر من 85.5% إلى 99.85%، بسعر 29.783 جنيه للسهم.

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وأشار البنك إلى أن الحد الأقصى لقيمة عرض الشراء الاختياري المُقترح سيكون 81.2 مليون دولار أمريكي تقريباً، على أن يتم الطرح على كافة المساهمين الحائزين على حصص الأقلية من أسهم رأس مال الأهلي المتحد مصر، بعد الحصول على الموافقات الرقابية النهائية اللازمة في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي المتحد كان قد حقق صافي أرباح بلغ 90.320 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 114.444 مليون دينار في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى التأثر السلبي المزدوج بسبب تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، والاجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية كتدابير تيسيرية اشتملت على خفض أسعار الفائدة الرئيسية مما أدى بدوره إلى انخفاض دخل صافي الفوائد وزيادة المخصصات.