أسلاك تُودع مبالغ التعويض من إلغاء أسهم تخفيض رأس المال الأحد المُقبل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة اتحاد مصانع الأسلاك موعد إيداع مبالغ التعويض من إلغاء الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة للمساهمين المستحقين بحلول يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الجاري.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المستحقين و المربوطة بمحافظهم الاستثمارية.
يُذكر أن عمومية الشركة اعتمدت، في يوليو الماضي، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مال الشركة من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، ليتراجع الأسهم المصدرة من 43.875 مليون سهم إلى 35.100 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد مُقابل كل خمسة أسهم أصلية.
وأشارت الشركة إلى أن الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هى إلغاء عدد 8.8 مليون سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع حجم المبيعات والذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح. وقد صاحب ذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وإنخفاض المصروفات العمومية وإنخفاض الإيرادت الإخرى وإرتفاع مصروف الزكاة.
كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 27.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
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