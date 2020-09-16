شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية تُعلن بيع جزء من محفظة استثمارات في حقوق ملكية بقيمة 482 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، اليوم الأربعاء، عن بيع جزء من محفظة استثمارات في حقوق ملكية بالقيمة العادلة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن صافي المتحصلات من البيع بلغ 482 مليون ريال في 15 سبتمبر الجري، أي ما يساوي 10.1% من إجمالي أصول الشركة البالغة 4.757 مليار ريال كما في 30 يونيو 2020، علماً أن الشركة مستمرة بعملية البيع.

وتتوقع الشركة أن تُحقق أرباحاً من خلال الدخل الشامل الآخر بمبلغ 235 مليون ريال حتى 15 سبتمبر 2020، ولا يتم تصنيف الأرباح المتحققة من عملية البيع ضمن قائمة الأرباح أو الخسائر وسيتم تحويلها من احتياطي القيمة العادلة إلى الأرباح المبقاة ضمن حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة.

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هذا وستقوم الشركة باستخدام المتحصلات من بيع الأصل لاستكمال مشاريع الشركة ودعم العمليات التشغيلية والخطة المستقبلية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 195.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى تخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج. نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 67.7 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 221.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.