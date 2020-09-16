شكرا لقرائتكم خبر عن جي آي بي كابيتال: الطرح المرتقب لوحدة "اتصالات السعودية له ثلاثة أبعاد مهمة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس المشورة لدى شركة جي آي بي كابيتال عبدالله الحامد إن التوجه لطرح الوحدة التابعة لشركة الاتصالات السعودية "STC" المسماه بـ "حلول إس تي سي" سيكون له أبعاد مهمة.
وأوضح أن من بين تلك الأبعاد تحقيق القيمة للشركة الأم ومنح إطار أشمل وأكثر استقلالا وقدرة على خدمة قطاعات مختلفة بالنسبة للشركة المطروحة، بحسب قناة العربية.
وأضاف أن الطرح سوف يساعد على وضع إطار محدد لـ "حلول إس تي سي" سيمكنها من التركيز على خدمة القطاعات بشكل أكثر شمولاً.
وقالت مصادر لوكالة رويترز أمس إن شركة الاتصالات السعودية STC تخاطب بنوكاً محلية ودولية لتقديم عروضها للمشاركة بطرح عام أولي لوحدتها المتخصصة بالخدمات والمنتجات "حلول إس تي سي".
والتقييم الأولي للشركة قد يتراوح عند مستوى 9 مليارات ريال إذا تم تقييمها عند 20 ضعف إيراداتها السنوية.
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