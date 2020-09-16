شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة بشأن لقاح كورونا الروسي يقفز بسهم الكيميائية السعودية 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الشركة الكيميائية السعودية في جلسة أمس الثلاثاء نحو 10% لتصبح أكبر رابح في البورصة بعد أن أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق ألاستثمار المباشر الروسي لتوريد لقاح فيروس كورونا للمملكة.

ووقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF، للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنها وقعت من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (آجا فارما) والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF مذكرة تفاهم غير ملزمة للتعاون المشترك فيما يخص اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وكانت روسيا أول دولة تقدم اللقاح المسمى "سبوتنيك" ليكون مضاداً لفيروس كوفيد-19،وسوف يستخدمه الجمهور العام. وهناك نحو 40 ألف متطوع في المرحلة الثالثة من اللقاح.