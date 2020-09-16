شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه والأنظار على قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط التوقعات السلبية لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، حيث من المرجح أن يؤكد على المزيد من التحفيز النقدي لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.1872$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1846 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1828$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقت بالأمس ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يضغط على الدولار فى الوقت الحالي ،توقعات أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ، المزيد من التحفيز النقدي ، حيث يعد هذا الاجتماع هو الأول منذ أن كشف "جيروم باول" النقاب عن تحول هام فى السياسة النقدية نحو تحمل أكبر قدر من التضخم فى سبيل تحقيق دفع الاقتصاد للتعافي سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

من ناحية أخرى ،وبفضل الأنباء الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا ، وبيانات اقتصادية قوية فى الصين ، لا تزال المعنويات المرتفعة تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.