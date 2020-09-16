شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابي مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.83 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.90 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الأول الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.69 مليار دولار نيوزيلندي، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 248.3 مليار ين مقابل 11.6 مليار ين في تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 37.5 مليار ين.

كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري لليابان اتساع الفائض إلى ما قيمته 0.35 تريليون ين مقابل 0.04 تريليون ين في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.01 تريليون ين، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان لاستراليا مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي أظهرت تراجعاً 14.4% مقابل ارتفاع 64.4% في تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 79.6%، وأظهر قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سوف ستفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 أيلول/سبتمبر والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي سيعقب من خلاله على قرارات اللجنة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.33% ليربح 5.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,646.23، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.14% ليربح هو الأخر 32.56 نقطة ويصل إلى المستوى 23,487.45.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.22% ليخسر 10.33 نقطة ويصل إلى المستوى 4,678.15، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.02% ليخسر هو الأخر 0.53 نقطة ويصل إلى المستوى 3,295.15.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.05% ليخسر 12.95 نقطة ويصل إلى المستوى 24,719.81، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.12% ليربح 2.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,446.57.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.52% ليربح 61.28 نقطة ويصل إلى المستوى 11,832.02، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.98% ليربح هو الأخر 57.47 نقطة ويصل إلى المستوى 5,952.30.