شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يجدد النشاط السلبي- تحليل - 16-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج العزم السلبي الإضافي والناتج عن هبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ تجديده بذلك للنشاط السلبي وتجاوزه للهدف السلبي الأول المستقر عند 124.80. نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط السلبي, تشكيله لتداولات سلبية جديدة ليضغط بذلك على مستوى 124.10 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 123.40 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الهابط. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.10 و 124.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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