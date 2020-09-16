شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين تحت الضغط السلبي-تحليل - 16-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محاط بعوامل سلبية ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل هجوم سلبي قوي خلال الفترة القريبة ليستهدف من خلاله مستوى 134.80 وصولا نحو 133.68.
من أهم العوامل المؤكدة لسيطرة الميل الهابط, تذبذب المتوسط المحرك 55 دون المقاومة المحورية الممتدة نحو 137.50 بالإضافة لتشكيل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 136.70 لحاجز إضافي كما هو موضح بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 134.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين تحت الضغط السلبي-تحليل - 16-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.