شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين تحت الضغط السلبي-تحليل - 16-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محاط بعوامل سلبية ليؤكد بذلك استعداده لتشكيل هجوم سلبي قوي خلال الفترة القريبة ليستهدف من خلاله مستوى 134.80 وصولا نحو 133.68.

من أهم العوامل المؤكدة لسيطرة الميل الهابط, تذبذب المتوسط المحرك 55 دون المقاومة المحورية الممتدة نحو 137.50 بالإضافة لتشكيل مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز عند 136.70 لحاجز إضافي كما هو موضح بالرسم المرفق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.70 و 134.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط