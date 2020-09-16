شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الحاجز الأول– تحليل - 16-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

شكّل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس اندفاع صاعد جديد ليقترب بذلك من الحاجز الأول المستقر عند 980.00 متأثرا بالضغوط الإيجابية المتكررة حتى هذه اللحظة, كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فرص اختراق الحاجز الحالي وليفتح ذلك الباب أمام الوصول للأهداف الإضافية والتي تتمركز عند 1040.00 و 1105.00 على التوالي.

من العوامل المؤيدة للترجيح الصاعد أيضا, تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون الدعم الإضافي المستقر عند 915.00 ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 942.00 و 1000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد