شكرا لقرائتكم خبر عن لابد لسعر النحاس من الارتفاع– تحليل -16-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر النحاس مؤخرا لتداولات جانبية إلا أن ثباته فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 2.9500 يؤكد الاستمرارية الإيجابية للفترة القادمة, بالإضافة لاستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي فإن ذلك يدعونا لانتظار وصوله قريبا لمستوى 3.1200 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 3.3000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0200 و 3.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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