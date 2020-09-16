شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تشهد اختبارا آخر للحسابات المجمعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت بورصة الكويت أمس اختبارا آخر يتعلق بالحسابات المجمعة وتقنيات الـ «NETTING»، والتي سيتم تطبيقها على عموم الأسهم المُدرجة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية وهي شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة.

وأبلغت شركة بورصة الكويت شركات الوساطة، بداية الأسبوع الجاري، بشأن إجراء اختبار نهائي حول الحسابات المجمعة وتقنيات الـ NETTING في 27 الجاري، وسيكون لمدة 5 أيام لتلافي أي ملاحظات سابقة، وللتأكد من جاهزية الجهات المعنية للانتقال الى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك العمليات، متوقعة الاعلان عن النتيجة النهائية نهاية الشهر الجاري، بحسب صحيفة الراي.

وعلى صعيد السوق المالي بالدولة، كشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.