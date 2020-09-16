شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسعي لافتتاح أكبر محطة توريد غاز طبيعي مسال إقليميا مارس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى دولة الكويت إلى افتتاح محطة الزور، والتي يقدّر بأن تكون أكبر محطة توريد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط خلال مارس المقبل.

ومحطة الزور ستسمح للبلاد باستقبال 22 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، والتي تمثل نحو 31 مليار متر مكعب، إذ سيساهم هذا الحجم بمضاعفة قدرات المنطقة في هذا القطاع، بحسب صحيفة الرأي.

ويأتي الافتتاح وسط توقعات بارتفاع مستويات التجارة العالمية في هذا القطاع لأكثر من ألف مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2035، من نحو 425 مليار متر مكعب في الوقت الراهن.

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وتعتبر الكويت واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط عالمياً، وحلت في المرتبة 14 عالمياً، خلال العام الماضي إذ يبلغ انتاجها اليومي نحو مليوني برميل، إلا أنها تضخ حجماً أقل نسبياً من الغاز. وكانت قد انتجت نحو 18.4 مليار متر مكعب من الغاز في 2019 واستهلكت 23.5 مليار متر مكعب.

وستستخدم الكويت أقل من ثلث الطاقة التي ستنتجها محطة الزور حتى عام 2030 على أقل تقدير.

يشار إلى أن مؤسسة قطر للبترول وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مؤسسة البترول الكويتية لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى دولة الكويت.