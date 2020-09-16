شكرا لقرائتكم خبر عن استقرارا أسعار الأسماك بسوق العبور والمكرونة السويسى تبدأ من 60 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 16-9-2020 استقرارا في السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة وطبقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة وسجل البلطي الاسواني 17-37 جنيها والبلطي المزارع "2". 11.5 – 12.5 جنيها للكيلو و البلطى المزارع "1" سجل 13-15 "، بينما جنيها ، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها

واستقر سعر البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها ، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس،

ويترواح سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها،.

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها .

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وكان مركز معلومات مجلس الوزراء نشر إنفوجراف أوضح خلاله أن الكثير من البحيرات المصرية شهدت خلال السنوات الماضية العديد من عمليات التعدى وهو ما ترتب عليه هجرة الكثير من الأسماك، ومن بين تلك البحيرات بحيرة المنزلة التي تعد أحد أهم وأكبر البحيرات الطبيعية الداخلية في مصر واخصبها

وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا نحو استعادة البحيرة بريقها وطبيعتها من خلال التخلص من التعديات والملوثات كمرحلة متقدمة، وبدأت تظهر نتائج تلك المجهودات فى عودة الكثير من عائلات الأسماك المهاجرة إلى حضن البحيرة مرة أخرى لتكون واحدة من سلات الغذاء للثروة السمكية فى مصر.