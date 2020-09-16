شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" الاسكندرية أكبر الموانئ استقبالا للواردات بـ 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ميناء الإسكندرية واردات مصرية بقيمة 2 مليار و129 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 2 مليار و275 مليون دولار في يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 145 مليون دولار، ليصبح أكبر مستقبل للواردات بين الموانئ والمطارات المصرية

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتيب الموانئ الأكثر استقبالا للواردات المصرية، وشملت ميناء الدخيلة بنحو مليار و151 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل مليار و19 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، يليه المطارات حيث استقبلت واردات قيمتها 661 مليون و641 ألف دولار، مقابل 714 مليون و691 ألف دولار في يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ 53 مليون و50 ألف دولار.

واستقبل ميناء دمياط واردات قيمتها 617 مليون و190 ألف دولار، مقابل 676 مليون و124 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بينما استقبل ميناء بورسعيد واردات بقيمة 461 مليون و833 ألف دولار في يونيو الماضي، مقابل 546 مليون و802 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، ثم ميناء السويس واستقبل واردات قيمتها 364 مليون و972 ألف دولار، مقابل 628 مليون و313 ألف دولار في نفس الفترة، بتراجع بلغ 236 مليون و341 ألف دولار، كما استقبل ميناء سفاجا واردات بقيمة 160 مليون و507 ألف دولار، مقابل 159 مليون و363 ألف دولار، بتراجع بلغ مليون و144 ألف دولار.