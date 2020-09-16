شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس لكنه يعود للانخفاض الآن، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 0.9000 بشكل رئيسي.

الثبات دون 0.9105 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية وزيارة مناطق 0.9192 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط