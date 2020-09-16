شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي فوق دعم القناة الصاعدة، ويبدأ اليوم بميل صاعد طفيف، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7260، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7413.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7280 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد