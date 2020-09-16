شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع قوي ليبدأ مهاجمة مستوى 41.36، ونلاحظ أن السعر تخطى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض الذي تم قياسه من 46.53 إلى 39.48، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قاع مزدوج يتواجد مستوى تأكيده عند 41.36.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 42.17 ثم 43.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 41.14 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد