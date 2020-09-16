الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 16-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع قوي ليبدأ مهاجمة مستوى 41.36، ونلاحظ أن السعر تخطى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض الذي تم قياسه من 46.53 إلى 39.48، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قاع مزدوج يتواجد مستوى تأكيده عند 41.36.

 

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 42.17 ثم 43.00 كمحطات رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 41.14 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يرسم نموذج إيجابي – تحليل - 16-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا