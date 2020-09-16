شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بشكل قوي ليتخطى مستوى 38.42 ويستقر فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام زيارة مستويات 40.00 ثم 40.60 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الميل الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 38.42 ثم 38.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد