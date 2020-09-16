شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مزيد من المكاسب – تحليل - 16-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بشكل قوي ليتخطى مستوى 38.42 ويستقر فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام زيارة مستويات 40.00 ثم 40.60 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الميل الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 38.42 ثم 38.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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